Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

Курская область будет зачищена от ВСУ, пообещал Владимир Путин. В День народного единства президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, где пообщался с активистами военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области.

"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", - сказал Путин. В свою очередь, волонтёры рассказали президенту о своей деятельности.

Сегодня Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом также посетил выставку-форум "Православная Русь" в Манеже, где осмотрел мультимедийную историческую экспозицию "Спешите делать добро". Экскурсию для президента провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.