Артисты и композиторы приняли участие в акции "Ночь искусств"

Более 200 тысяч человек посетили мероприятия ежегодной акции "Ночь искусств" в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. Свои аранжировки и интерпретации известных классических произведений показали режиссёры, композиторы и артисты.

Самой популярной площадкой акции стал концертный зал "Москва", в нём отмечали 25-летие джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Также мероприятия прошли в Новом Манеже, на Рижском вокзале и на московских улицах.