Снегопад оставил без света 19 тысяч жителей Новгородской области

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия сильнейших снегопадов. В Новгородской области работают десятки бригад энергетиков, там без электроснабжения остались 19 тысяч человек.

В Приморье также восстанавливают подачу света и тепла, нарушенные в результате непогоды. Последствия затронули сразу несколько населённых пунктов. Там не только оборваны линии электропередачи, но и повалены деревья, на дорогах снежные заносы.

Сложная обстановка в Челябинской области и Забайкалье. Из-за гололёда фуры не могут въехать даже на небольшие подъёмы, на дорогах образовались заторы. Улицы расчищает спецтехника.

Первый, по-настоящему, зимний день сегодня в Москве и области. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Мощные осадки накрыли столицу ночью. На расчистку улиц вышли коммунальщики ,сообщает "ТВ Центр".

Стихия усложнила жизнь горожанам, но стала причиной радости для некоторых обитателей Московского зоопарка. Так, юная панда Катюша играет со снеговиком и изучает снежинки. Не обошлось и без главной зимней забавы - катания с горки.