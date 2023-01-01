Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Актёр и телеведущий Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает АГН "Москва".

Я нахожусь в Москве, на улице Яблочкова, в пункте отбора. Всё электронно, все автоматизировано. Нигде в мире невозможно взять документы так легко и свободно, как в России. В последнее время и МФЦ это показывает. И сейчас вот этот пункт отбора показывает совершенно уникальную историю. Мы с вами сейчас вместе зашли в пункт отправления, человек 30 сидело. Вы понимаете, да, то есть это добровольцы, это люди, которые сами пришли, никого не тащат.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся в апреле 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Консультацию о возможности прохождения службы по контракту можно получить по номеру 117. Также на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в Telegram.