Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи.

Известно, что глава МИД передала российскому лидеру самые тёплые пожелания от Ким Чен Ына, наш президент просил передать ответные пожелания.

Цой Сон Хи находится с визитом в Москве. На прошлой неделе она встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и открыла мемориальную доску на Ярославском вокзале столицы по случаю визита в 1949 году в Советский Союз Ким Ир Сена.