В ночь на вторник, 5 ноября, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области.

В ночь на 1 ноября неприятель предпринял одну из особенно активных попыток атаковать беспилотниками Курскую область. Всего за пять с половиной часов украинские националисты направили на регион 61 дрон, однако они были сбиты. Глава Курской области Алексей Смирнов выразил благодарность бойцам сил ПВО, защищающим мирных жителей.

Тем временем в России создали конвертоплан "Велес", предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов. Беспилотный "авианосец" сможет залетать глубоко в тыл врага благодаря конструкции двигателя, а дальность его полета составит 200 километров.