Минобороны представило новых героев спецоперации

Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Ефрейтор Николай Игошин заметил группу вражеских диверсантов, которые направлялись к нашим позициям, и точным ударом дрона-камикадзе уничтожил большую часть из них. Оставшиеся боевики, бросив раненых, отступили.

Майор Василий Федотов, командир мотострелковой роты, с подчиненными во время штурма вражеского опорника попал под ответный огонь противника. Точным выстрелом из гранатомета Федотов уничтожил минометный расчет ВСУ. Понеся потери, неприятель отступил, а наши бойцы удерживали позиции до подхода подкрепления.