Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным целям и объектам инфраструктуры ВПК на территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Черкасской и Киевской областях, подробности пока не приводят.

Воздушная тревога объявлена еще в пяти украинских регионах. Между тем сразу три наши группировки улучшили свое тактическое положение. А на южнодонецком направлении продвинулись вглубь вражеской обороны.

Экипажи танков Т-80 группировки "Восток" сорвали атаку неонацистов. Скопление противника на одном из участков линии соприкосновения заметила разведка. Координаты передали танкистам, которые нанесли сокрушительные удары с открытых огневых позиций. ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике. А наши бойцы оперативно сменили место дислокации, чтобы подготовить Т-80 к новому заданию.

На красноармейском направлении круглосуточно выявляют и уничтожают вражеские позиции военные разведчики, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Бойцы устраивают засады, проводят поисковые мероприятия, при этом, часто используют беспилотники. Дроны нужны не только для наблюдения, с их помощью на боевиков сбрасывают взрывчатку, поражают технику противника.