В Москве назвали выборы в Молдавии недемократическими

Прошедшие президентские выборы в Молдавии – самые недемократические за все годы независимости страны. Такую оценку предвыборной кампании дала спикер российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, отличительными чертами прошедшего голосования стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса.

Отдельно Захарова отметила дискриминацию молдавских избирателей, проживающих в России. Для полумиллиона человек были открыты всего два избирательных участка.

3 октября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, более 55% процентов голосов избирателей получила действующая глава государства Майя Санду. Её оппонентом был бывший генпрокурор Александр Стояногло.