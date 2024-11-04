В Тбилиси оппозиция собрала народ на новый митинг

В Тбилиси оппозиция снова вывела народ на улицы. Люди выступают против результатов парламентских выборов 26 октября.

Как сообщает Sputnik Грузия, все прошедшие в парламент оппозиционные партии не признают победу правящей партии "Грузинская мечта". Оппоненты победителей верят в то, что произошла тотальная фальсификация выборов.

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе пытается раскачать ситуацию новыми заявлениями о том, что в планы оппозиции входит открыть фронт противостояния сначала в Тбилиси, а после и в регионах.