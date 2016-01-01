Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Первышова врио главы Тамбовской области. На встрече с главой государства Первышов заявил, что полученных на "Времени героев" навыков ему хватит для новой должности.

Первышову 48 лет. Он родился на Кубани, был мэром Краснодара в 2016-2021 годах, потом - депутатом Госдумы. Осенью 2022 года Первышов добровольно ушёл на СВО, сообщает ТАСС.

Новый губернатор - участник первого потока образовательной программы "Время героев". В июне он встречался с Путиным, президент пообещал сделать ему предложение по дальнейшей работе. Евгений Первышов стал первым российским губернатором - ветераном СВО.

В День народного единства об отставке одновременно объявили два губернатора - Максим Егоров, возглавлявший Тамбовскую область менее одного срока, и руководивший Ростовской областью 14 лет Василий Голубев.