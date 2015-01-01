Юрий Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области

Владимир Путин назначил главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области. Президент провёл встречу со Слюсарём и предложил ему этот пост, сообщает ТАСС.

Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, работал в Минпромторге, с 2015 года возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию.

Ранее Владимир Путин назначил участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Первышова врио главы Тамбовской области. На встрече с главой государства Первышов заявил, что полученных на "Времени героев" навыков ему хватит для новой должности.

В День народного единства об отставке одновременно объявили два губернатора - Максим Егоров, возглавлявший Тамбовскую область менее одного срока, и руководивший Ростовской областью 14 лет Василий Голубев.