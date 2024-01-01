Россия и Индонезия начали совместные военно-морские учения

В порту Сурабая прошла торжественная церемония открытия первого в истории военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии.

С нашей стороны участвуют три корвета и танкер "Печенга" Тихоокеанского флота, которые накануне прибыли на место. Военно-морские силы дружественного государства представлены фрегатом и корветом.

Тренировка началась с сухопутной части, а затем в акватории Яванского моря моряки проведут совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы, а также отработают элементы антитеррористической деятельности. Кстати, название учений "Орруда-2024" - это объединенное название двух птиц - российского орла и индонезийской мифической Гаруды.