Первый российско-китайский спутник запустили с космодрома "Восточный"

Российские гелиофизические спутники "Ионосфера-М" несколько часов назад вывел на орбиту разгонный блок "Фрегат".

Этой ночью с космодрома "Восточный" успешно стартовала ракета "Союз-2.1 б". На ее борту находились два аппарата, предназначенные для изучения космической погоды, а также для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контроль за радиационной обстановкой.

Кроме того, на орбиту доставлены еще 53 попутных аппарата. Более половины этих малых спутников - системы автоматической идентификации судов, еще 17 - студенческих. Среди них первый российско-китайский - "Дружба АТУРК".