КНДР провела новые пуски баллистических ракет

В КНДР провели новые пуски баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщили в Сеуле и Токио.

Как уточнили в японском Минобороны, по меньшей мере семь из них пролетели 400 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны страны. МИД Японии выразил Пхеньяну решительный протест. К которому присоединились и США.

Новые испытания КНДР провела через несколько дней после запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". На что в Вашингтоне, Токио и Сеуле тут же ответили совместными учениями ВВС.