День выборов в США: первые участки откроются через несколько часов

В США - день выборов. Первые участки откроются в штате Вермонт в полдень по московскому времени.

Гражданам предстоит избрать президента и вице-президента страны, а также 33-х сенаторов, более 400 членов Палаты представителей и 11 губернаторов. Но главное внимание - к борьбе за пост главы государства. По опросам, шансы на победу обоих кандидатов - республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис - примерно одинаковы. Исход будет решаться в так называемых "колеблющихся штатах". В одном из них - Пенсильвании - лидеры провели свои последние предвыборные митинги. Дональд Трамп выступил перед сторонниками вместе с членами своей семьи. А Камалу Харрис на сцене поддержали звезды шоу-бизнеса.

Кроме того, в городе Рединг кандидат от демократов успела пройтись по домам местных жителей и агитировала за себя:

Остался один день, всего один день. Нам нужно довести дело до конца. Поэтому давайте все проголосуем. Нам нужно, чтобы в Пенсильвании проголосовали все. Потому что от вас зависит исход этих выборов – одних из самых важных в нашей жизни.