В Курском приграничье тульские разведчики-десантники перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Глушковском районе.

Бойцы установили минный шлагбаум на одном из участков госграницы. Именно там украинские террористы до сих пор пытаются прорваться на нашу территорию. На кадрах с беспилотника, опубликованных Минобороны, хорошо видно, как разведгруппа, уничтожив противника, прикрывавшего проход в инженерных заграждениях, перекрыла доступ вражеским резервам.

Точные удары по неприятелю наносят и артиллеристы группировки "Север". Расчет РСЗО "Град", получив координаты цели от операторов дронов, накрыл квадрат, в котором было обнаружено скопление боевиков и техники. Это позволило штурмовым отрядам зачистить опорник ВСУ и продвинуться вперед.

Успешно отработал в приграничье и экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики ударили по радикалам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным авианаводчика, боевое задание выполнено на отлично.