Разница между Западом и Россией в отношении к Сербии заключается в том, что россияне не бомбили Сербию и не отнимали Косово и Метохию. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

Как подчеркнул политик, все мировые державы соблюдают свой интерес в отношении к Сербии, причем "все хотят, чтобы мы были их и не были самостоятельными".

Однако "мы должны сказать, что есть разница", поскольку "не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово". При этом "нравится ли мне больше западная модель чего-то, чем российская, или нет — это другой вопрос".

Вучич отметил, что Сербия находится на европейском пути, но должна сохранять традиционные хорошие отношения с Россией и с Китаем, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия одержит победу в развязанном западными странами руками украинцев конфликте — нам необходима исключительно победа, поскольку "они другого языка не понимают".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России, а потому "никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет".