На Ставрополье задержали домушников, совершивших кражи на 67 млн рублей

В Ставропольском крае сотрудники полиции задержали двух мужчин из Пятигорска и Кисловодска, подозреваемых в кражах на 67 миллионов рублей.

Как стало известно правоохранительным органам, мужчины на протяжении трех лет тайно воровали из домов и квартир состоятельных граждан ювелирные украшения, бытовую технику и другое ценное имущество.

Возбуждено 13 уголовных дел, они объединены в одно производство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники арестованы. Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступлений.

На прошлой неделе полиция в Москве раскрыла схему с займами, лишившую более ста граждан квартир. Мошенники убеждали клиентов брать микрокредиты на кабальных условиях под залог жилья.