Сати Казанова об имени ребенка: "Выбрано согласно дате и времени рождения, положению планет и накшатрам"

Сати Казанова стала матерью 23 октября. Певица прибегла к "лотосовым родам", рядом с ней постоянно находился муж, итальянец Стефано Тиоццо. Несмотря на то, чтобы была создана максимально расслабляющая обстановка, за процессом следили профессиональные медики. Артистка подчеркнула, что для нее это было первостепенно, поскольку ребенок долгожданный.

До марта певица намерена быть в декрете и заниматься малышкой. Казанова даже отказалась от помощи нянь, поскольку хочет полгода, а то и год провести наедине с ребенком.

"Это вымоленное чудо, и я наконец в том возрасте и сознании, чтобы дать ребенку и себе вполне насладиться этим периодом, который больше никогда не повторится", - объяснила певица.

Имени дочери Сати Казанова пока не раскрыла, но дала понять, что они с супругом крайне серьезно подошли к этому вопросу.

"Имя было выбрано согласно дате и времени рождения, положению планет и накшатрам (кто разбирается в астрологии, понимает, что это важно). Для нас было важно, чтобы имя имело смысл, чтобы оно соответствовало времени и обстоятельствам рождения. Имя должно быть счастливой звездой для малышки, а не просто красивым сочетанием букв или слов, услышанных в каком-то сериале", - рассказала Сати Казанова Starhit.