Правительство России оценило идею уведомлять о превышении скорости маячком

Российский кабмин скептически воспринял законодательную инициативу, в соответствии с которой предполагается в момент превышения скорости автомобилем на дороге сразу уведомлять его о нарушении. Делать это предлагается с помощью сигнала красного цвета.

Как отметил автор инициативы, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов, включение красного маячка на дороге после того, как автомобилист нарушит скоростной режим, "психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней, и быть более внимательным при дальнейшем движении".

Однако в правительстве указали на то, что подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя от управления транспортным средством. Это создаст угрозу безопасности движения.

Кроме того, реализация предлагаемой инициативы потребует модернизировать средства фиксации нарушений — а это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты, сообщает ТАСС.

В России продолжается работа над повышением безопасности дорожного движения. Ранее сообщалось, что более полутора тысяч камер теперь следят за мотоциклистами на столичных дорогах. Уйти от наказания за нарушение ПДД теперь им будет очень сложно.

Между тем для борьбы с нарушителями ПДД в России может появиться "электросамокатная полиция". С такой идеей выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В случае реализации его инициативы основной задачей специализированного подразделения МВД станет патрулирование пешеходных и общественных зон.