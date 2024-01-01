В Верховной раде признали провал плана мобилизации в 2024 году

Украинские власти не сумеют выполнить до конца 2024 года план мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделала член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская.

Как отметила нардеп, "с сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад". Бобровская подтвердила, что авиатехников и военных сил противовоздушной обороны по приказу главнокомандующего ВСУ переводят в пехоту – это вызвано потерями в боевых бригадах.

Парламентарий признала, что "до декабря мы не выполняем план генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен", при этом "мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", сообщает РИА Новости.

Ранее в Верховной раде отмечали, что власти Украины планируют призвать в ряды украинской армии (ВСУ) еще 160 тысяч человек, всего в украинские силы обороны было призвано 1,050 миллиона украинских граждан.

При этом 29 октября украинский парламент в очередной раз пролонгировал действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации — до 7 февраля 2025 года. Это регулярно происходит с начала Россией спецоперации.