"Копите деньги": Эксперт предсказал падение цен на вторичку до конца года

К концу года вторичное жилье подешевеет примерно на 10%.

На фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, но этого не произошло. Поэтому теперь они вынуждены пересматривать цены, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков” Кирилл Кулаков.

В целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%. Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%", - сообщил эксперт.

Тем временем россияне пока могут заняться накоплением денег. Ситуация с депозитами этому способствует, подчеркнул Кулаков.