Степаненко объявила о рождении ребенка: при чем тут Никита Михалков

22-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья, которая летом вышла замуж за владельца бизнеса по пошиву армейской одежды Артема Степаненко, родила. Радостную новость сообщила новоиспеченная мамочка. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья Степаненко объявила о рождении сына. Ребенок появился на свет накануне, 4 ноября, передает Starhit.

Напомним, что Наталья является дочкой сына Никиты Михалкова Артема от первого брака. Говорят, несмотря на принадлежность к "не самой талантливой" ветви именитой фамилии, Наталья Степаненко, согласно комментариям в Сети, считается чуть ли не самой красивой внучкой Никиты Михалкова. Отметим, что у Натальи есть брат Александр и сестра Вера. Это дети ее отца от второго брака. По иронии судьбы, нынешнюю супругу Артема Михалкова тоже зовут Дарья.