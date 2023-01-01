Продавший ВСУ чертежи "Уралвагонзавода" получил 16 лет тюрьмы

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии экс-сотрудника "Уралвагонзавода" за продажу чертежей предприятия Украине.

Данила Мухаметова обвинили в государственной измене. Отбывать срок он будет в колонии строго режима. Также обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Свою вину он признал частично.

"Мотивов у меня нет. Что могу сказать. С супругой связь поддерживаю", - передает его слова URA.RU.

Супругов Мухаметовых задержали в апреле 2023 года. По данным ФСБ, Данил и Виктория за 100 тысяч рублей передали украинским спецслужбам военные схемы "Уралвагонзавода", где оба работали. У девушки был доступ к чертежам, а объяснять их ей помогал супруг - мужчина работал инженером-технологом.

Дело 25-летней Виктории Мухаметовой было выделено в отдельное производство. В октябре 2024 года суд приговорил ее к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.