Совершив скрытый марш-бросок, наши разведчики вышли в район госграницы с Украиной в Глушковском районе Курской области. Около населенного пункта Новый Путь они установили так называемый минный шлагбаум, перекрыв ВСУ возможность прорываться на нашу территорию.

Массированный залп по опорному пункту националистов в курском приграничье нанесли расчеты РСЗО "Град". Уничтожены живая сила и техника ВСУ. С воздуха по опорникам ВСУ наносит удары экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, используя авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Противник пытался контратаковать на южнодонецком направлении. Но обстановка здесь под контролем наших разведывательных беспилотников. Навстречу боевикам выдвинулись танки Т-80. Атака была отбита.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "Подразделения группировки пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Максимовки, Успеновки, Новодонецкого и Новополя. В течение суток противник потерял до 110 военнослужащих, БТР М-113, МТЛБ, четыре единицы автомобильной техники и два БПЛА самолетного типа".

Работа операторов ударных беспилотников в Харьковской области. Робот противника минировал местность, но был уничтожен боеприпасом, доставленным БПЛА.

Яровлав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "На харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71 аэромобильной, 95 десантно-штурмовой бригад, 113 бригады теробороны ВСУ, 5 пограничного отряда в районах Волчанска, Липцов, Удовки, Одноробовки. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30".

Подразделения группировки "Запад" при поддержке артиллерии за сутки захватили 29 опорных пунктов противника. Уничтожены до 440 боевиков и 12 единиц техники. В том числе танк Т-72.