Спасти маленькую жизнь: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ангелины Трут

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение двухлетней Ангелины Трут из Иркутской области. Малышка борется со смертельным заболеванием - острым миелоидным лейкозом, перенесла четыре тяжелых курса химиотерапии. Но болезнь не отступает. Чтобы спасти жизнь ребенка, срочно требуются пересадка костного мозга и специальные сопроводительные препараты. Но прежде необходимо еще оплатить забор и доставку костного мозга от неродственного донора. Стоит все лечение почти 5 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Ни одной хитростью отвлечь Ангелину во время проведения осмотра уже не получается. Она знает: если пришел доктор, значит, снова будет больно. Маленькие ручки уверенно пытаются освободиться.

Испытаний на долю малышки выпало очень много: еще до ее рождения врачи обнаружили у Ангелины сразу два порока сердца. Когда ребенку был всего год, кардиологи во время очередного обследования поняли - что-то не так с кровью девочки. Да и родители обратили внимание на тревожные симптомы: синяки, слабость, плохой сон.

"Крики у нас постоянные ночью, мы никак не могли ее уложит. Покатаем на машине, она уснет. Заносим в дом. Маленько поспала - и хорошо", - вспоминает папа.

В результатах анализов крови родители прочитали страшные слова: подозрение на острый миелоидный лейкоз. В этот момент у них земля ушла из-под ног. Во время приема доктор сразу вызвала скорую - Ангелину тут же увезли в больницу.

"Нам дали буквально полчаса на сборы. Я не верила до последнего. Не может быть такого, что у маленького ребенка рак крови", - говорит мама.

Ангелина пережила четыре тяжелых блока химиотерапии. Уже год она буквально живет на больничной койке. Сон, процедуры, игры, даже обед проходят на ней. Мама Ангелины - герой: улыбается, хотя ей очень страшно. Успокаивает дочь. Но порой нервы не выдерживают.

Последняя химиотерапия далась девочке крайне тяжело. Единственное, на что у нее в какой-то момент остались силы - улыбнуться маме, когда она видела ее в окне реанимации, Но самое сложным для родителей было принять страшный диагноз малышки.

"Мы лежим в больнице, привязанные к капельницам, не видим ни белого света, ничего. Ей охота поиграть и побегать, но она не может этого делать", - едва сдерживая слезы, говорит папа.

Ангелине все интересно, даже сейчас девочка радуется каждому моменту жизни, которая может прерваться, если срочно не провести пересадку костного мозга.

"Если не выйти на трансплантацию в кратчайшие сроки, то, к сожалению, болезнь у Ангелины будет прогрессировать. С учетом ее вторичного иммунодефицитного состояния есть риски развития тяжелых инфекционных осложнений, которые могут привести к отторжению трансплантата и летальному исходу", - объяснила Елена Добровольская, врач-детский онколог отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Сумма, которая требуется на оплату пересадки, сопроводительной терапии, а также забора и доставки костного мозга от неродственного донора - почти 5 миллионов рублей. Для семьи Ангелины - неподъемные деньги.

"Мы победим это все. Это наш долгожданный ребенок. Мы очень сильно ее любим. Пожалуйста, помогите нам, нашей доченьке справиться с этой страшной болезнью. Кто чем может", - просит папа.

Родители радуют девочку как могут, Папа для любимой дочери почти каждый день сам готовит и приносит борщ: только его малышка сейчас охотно ест. Удовольствий в ее жизни очень мало, и родители стараются порадовать девочку. И вся семья верит: Ангелина справится. И очень скоро сможет жить как все обычные здоровые дети.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ангелины Трут, программа 2131