Ученые осматривают крымские дубы, которым по несколько сотен лет

Стволы такие, что вчетвером не обхватить. Раскидистые кроны. Эти черешчатые дубы – словно братья великаны. Один - 16 метров в высоту, другой - более 20. Богатырей называют "Стражи Бельбека" - самой полноводной реки полуострова. В прошлом году их признали памятниками природы регионального значения, и теперь им гарантирована защита и персональное обследование.

Елена Чернышева, младший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН: "Вот здесь мы видим вредителей – это орехотворки, они уже образовали галлы. Там внутри – личинки. Дубовые кружевницы – это другой вредитель".

Они - словно люди. И каждый со своими болячками. Ученые определяют прирост, собирают для анализа почву, пораженные листья, ветви, желуди и фрагменты коры на разной высоте. Сначала диагноз, потом лечение.

Наталия Мильчакова, заведующая лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН: "На выходе мы хотим получить перечень уходных работ. Вот бассейн реки Бельбек. Здесь запрещено использовать агарициды, химичсекие препараты. Здесь необходимы только методы биологической очистки".

Одному гиганту почти 600 лет, другому - более 500. В селе Озерном – еще два ровесника. Тоже памятники природы. Трудно представить, что когда-то здесь были целые дубравы. Но две-три из них вырубили для постройки первой эскадры Черноморского Флота и для укреплений периода Крымской войны. Во время Великой Отечественной лес уничтожали немцы, боясь партизан. Часть насаждений выкорчевали под виноградники. Столь старые экземпляры дубов на полуострове сейчас большая редкость.

Анна Кирбаба, помощник директора департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя: "Наша задача - их сохранить и как культурный, как научный объект, и с точки зрения экологии. Вокруг дерева часть земли обладает особым статусом – это особо охраняемая природная территория, соответственно, на эту территорию накладывается ряд обязательств. Костры, мангалы, катания, автотранспорт – все это запрещено".

Всего в Севастополе семь деревьев, обладающих особым охранным статусом. Еще два находятся в селе Камышлы – это туполистые фисташки. Реликтовые растения полуострова, занесенные в Красную книгу России. В прошлом году был определен их точный возраст – 508 и 449 лет.

Среди долгожителей есть и переселенцы. Платану - более 230 лет. Предположительно, его привез на полуостров и высадил в конце 18 века академик Петр Паллас. Дерево стало символом Терновки, платановая ветвь изображена на гербе села. А несколько лет назад исполин получил всероссийское признание. Его добавили в реестр старовозрастных деревьев и придали статус памятника природы.

В очереди на получение охранного статуса - многовековая фисташка и старейший в России (и, возможно, в Европе) можжевельник "Патриарх Тавриды", которые находятся на мысе Сарыч. Это самая южная точка полуострова. Но претендентов гораздо больше. Сосны, тисы, грецкие орехи, земляничник или бесстыдница – работа по выявлению и защите долгожителей ведется постоянно.