Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в очередной докладе главе киевского режима Владимиру Зеленскому предупредил, что армия России демонстрирует активность на юге Украины.

Как рассказал Зеленский, вечером понедельника, 4 ноября, он провел очередное заседание Ставки. На нем, в числе прочего, обсуждался вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что "есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы", а также "более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте".

Наконец, обсуждалась тема увеличения выпуска оружия на Украине — в первую очередь беспилотников и ракет. Глава киевского режима заявил, что власти страны обеспечивают "долгосрочные возможности производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, заработавший на Украине, является законной военной целью для ударов российской армии.

При этом украинские власти жалуются, что американские спонсоры предоставляют ВСУ некачественные беспилотники. Эти аппараты не в состоянии обойти российскую систему РЭБ, а некоторые даже подняться в воздух не могут.