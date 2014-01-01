Норвежский политик Йенс Столтенберг задолго до назначения генеральным секретарем НАТО находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

Сам Столтенберг уже затрагивал эту тему, рассказав западным журналистам в интервью о том, как встречался с представителями советских спецслужб, якобы пытавшихся его завербовать.

Винокуров отметил, что рассказы норвежца не соответствуют действительности. В конце 1980-х — начале 1990-х годов Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что стремление Запада наладить отношения с Россией после окончания холодной войны было правильным подходом. При этом политик выразил убежденность в том, что оказание странами — членами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы нынешний вооруженный конфликт с Россией.

После ухода с поста генсека НАТО Столтенберг, занимавший эту должность десяток лет, возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Норвежец заявил, что для него большая честь служить в новом качестве.