Собянин: Около миллиона гостей ежегодно посещают Московский планетарий

Московскому планетарию исполнилось 95 лет, ежегодно его посещают около миллиона гостей.

"Он - первый в стране и один из самых современных в мире", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Главный зал планетария расположен под самым большим в Европе купольным экраном диаметром 25 метров. Там установлен проектор "Универсариум М9", позволяющий увидеть девять тысяч звезд.

В зале "Лунариум" можно увидеть 92 экспоната, в том числе и интерактивных – посетители могут "поуправлять" земными стихиями или запустить космические процессы. В Большой обсерватории стоит телескоп-рефрактор, позволяющий увидеть в деталях Солнце, Луну и планеты.