Стало известно о возвращении певицы Татьяны Овсиенко

Татьяна Овсиенко прославилась благодаря таким песням как "Колечко", "Дальнобойщик", "Капитан", "Женское счастье" и "Школьная пора". Эти композиции стали хитами на долгие годы, обеспечив артистку узнаваемостью и популярностью. Однако в какой-то момент Татьяна Овсиенко пропала со всех радаров. Даже поползли слухи, будто у певицы проблемы с алкоголем.

Однако сейчас стало известно, что Татьяна Овсиенко возвращается к зрителям с концертами. И в ее райдере, утверждает телеграм-канал SHOT, нет алкоголя вообще. Певица отправилась в гастрольный тур по стране. Она выступит и на корпоративах — в ноябре остались всего три свободные даты.

За 700 тысяч рублей Татьяна Овсиенко готова исполнить все свои хиты. Ее сопровождает команда из шести человек. Артистка просит всего ничего: два автомобиля бизнес-класса, номер люкс и шесть одноместных. И обязательно — семь тысяч рублей суточных на каждого. Кроме того, в гримерке у Овсиенко должны быть разнообразные соки и нарезки, кофе, чай, сливки, сладкая газировка и минеральная вода. А еще пепельница.