На выборах в США досрочно проголосовали 82,7 млн человек

Еще до официального старта выборов президента США проголосовали 82,7 миллиона избирателей. О ходе досрочного голосования рассказали эксперты Университета Флориды.

Досрочно отдали свой голос 82 713 594 жителя Соединенных Штатов. Почти 45 миллионов из них проголосовали лично на избирательных участках, примерно 37,7 миллиона отдали голоса по почте.

При этом 37,8% принявших участие в досрочном голосовании — сторонники Демократической партии, 35,8% представляют республиканцев. Еще 26,4% не указали партийную принадлежность.

Наиболее активно среди штатов голосовали досрочно Техас (8,9 миллиона проголосовавших), Флорида (8,3 миллиона) и Калифорния (8,1 миллиона), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что голосование по почте не обошлось без скандала. Республиканская партия подала в суд на семь округов Джорджии, где бюллетени продолжили принимать в выходные, хотя, по закону этого штата, досрочное голосование завершилось в пятницу, 1 ноября.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что после выборов в США "что-то изменится, потому что будет другой президент – с другим характером", поэтому "все ждут, когда и как эти изменения произойдут".