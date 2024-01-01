Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

В период с января по середину октября в России продали 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей. Это на 12% больше показателя за весь 2024 год в стоимостном выражении и на 6% — в количественном.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Марвел-Дистрибуции", по продажам российские ноутбуки заняли 11,6% рынка, а совокупная доля американских Apple, Dell, HP и других в количественном исчислении не превышает 10%.

При этом 70–72% на рынке ноутбуков по-прежнему занимают китайские и тайваньские бренды, в том числе Asus и Lenovo.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что на фоне санкций особенно важно наращивать компетенции и активнее развивать отечественные передовые технологии. При этом "нужно одновременно вкладываться в электронное машиностроение, производство особо чистых материалов и электронных компонентов, развивать собственное программное обеспечение".

Ожидается, что российское правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся IT-специалистов представлять к государственным наградам. Учреждение звания "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации" подчеркнуло бы особое значение отрасли для нашего государства.