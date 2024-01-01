Собянин: Пилоты Московского авиацентра эвакуировали более 300 пострадавших с начала года

С начала года пилоты санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний.

Чтобы успешно выполнять поставленные задачи, специалисты авиацентра постоянно повышают свою квалификацию. Теперь делать это стало удобнее, потому что два года назад в нем открылся собственный учебный центр. Там 14 образовательных программ. Основная цель — подготовка универсальных кадров, которые уверенно действуют в любых условиях. Сейчас в разработке еще две программы, которые позволят обучать пилотов управлять и пожарными, и санитарными вертолетами, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 2024 году обучение прошли больше 150 человек — спасатели, пилоты, бортмеханики и штурманы, инженеры и техники.

Ранее Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра. Там появились две машины для ремонта вертолетов в полевых условиях. Они были созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра. Первая – это передвижная мастерская со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. Она сделана на базе КаМАЗ. Вторая машина – это кран-манипулятор, изготовленный на базе "Урала", – для перевозки, установки тяжелых компонентов и механизмов.