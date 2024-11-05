Пенсионерка купила 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции поймали двух мужчин за продажу пенсионерке коллагеновых шариков под видом красной икры.

Как стало известно правоохранительных органам, в конце октября 66-летняя женщина купила у мошенников 40 банок красной икры за 37 тысяч рублей. Придя домой и попробовав "икру", женщина почувствовала странный вкус.

"Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией – коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Задержанные – два брата 18 и 29 лет.