Столичные предприниматели продолжают помогать участникам специальной военной операции, собирая гуманитарные грузы. К сбору присоединился московский клубный книжный магазин.

Все началось со звонка знакомого волонтера, который сообщил, что бойцы, проходящие лечение в госпитале в Севастополе попросили прислать книги. Владелец магазина Максим Сурков откликнулся сразу: узнал, какие именно книги нужны, и за несколько дней сотрудники собрали пять больших коробок — более ста разных изданий. Он подчеркнул, что это одна из потребностей в рамках лечения, культурного отдыха, восстановительной деятельности. Если у нас есть книги, которые мы можем предложить, пожертвовать, мы обязательно это делаем. Мы с волонтерами объединились, предоставили книги, их переслали в госпиталь, и нам даже прислали благодарность. Все довольны.

Передать книги военнослужащим помогла Морская библиотека имени адмирала М.П. Лазарева, которая находится в Севастополе.

В благодарственном письме было указано, что издания займут достойное место на полках и будут использоваться в проведении массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Республики Крым. Таким образом, книжному магазину удалось не только удовлетворить потребности бойцов, проходящих лечение, но и внести свой вклад в наполнение библиотеки, которую посещают более 10 тысяч читателей в год.

Максим Сурков напомнил, что книги помогают при реабилитации, обладая сильным психотерапевтическим, целительным эффектом.

У военнослужащих должна быть психологическая поддержка. Это проверенный способ, механизм. Очевидно, что в медицинских учреждениях должна быть библиотека. Благодаря сплоченной работе команды волонтеров книги передали быстро: с момента запроса до получения участниками спецоперации изданий прошло всего две недели. Сотрудники книжного магазина помогают бойцам и в частном порядке: у многих в зоне боевых действий находятся друзья и знакомые.

Участникам СВО помогают все неравнодушные граждане, независимо от возраста. Воспитанники центра внешкольной работы "На Сумском" создали мультфильм "Минута памяти святой", а младшие воспитанники студии — дошкольники — подготовили рисунки с пожеланиями бойцам, которые также появляются в мультфильме.

Президент России Владимир Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно, а российские бойцы в ходе спецоперации сражаются за свои территории. Глава государства подчеркнул, что нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса.