Борт МЧС вывез из Ливана первую группу россиян

Самолет Ил-76 МЧC вывез из Ливана первую группу россиян, пострадавших от ударов ВВС Израиля.

В Москву вылетели 97 наших граждан, заявил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства России в Ливане Олег Демиров.

"Сегодня организован вывоз первой группы российских граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию", - сообщил дипломат.

Кроме того, российские спасатели доставили в Ливан 19 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и предметы первой необходимости. Груз привез в аэропорт Бейрута самолет Ил-76. Как отметили в МИД России, Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы из-за вооруженных действий со стороны Израиля.