Эксперт разнес антиквариат Пугачевой: "Пушкинский музей такое бы себе не взял даже конфискатом"

Недавно в Сети распространилась информация, будто Алла Пугачева пытается вывезти из России свой замок по частям. Якобы Примадонна начала с коллекции антиквариата, которая будто бы оценивается специалистами в 20 миллионов долларов. Однако сообщается, что фуры с имуществом артистки развернули на границе.

Известный журналист, арт-блогер, профессиональный искусствовед, автор нескольких книг, в том числе бестселлеров "Омерзительное искусство", "Апокалипсис в искусстве" и "Фениксы и сфинксы" Софья Багдасарова в телеграм-канале "Shakko: об искусстве" изучила доступные в Сети фотографии замка Аллы Пугачевой и высказала свое мнение об антиквариате артистки.

"С точки зрения настоящего коллекционирования все, что видно на интерьерных фото, — грустновато... Это не Коллекция, это антиквариатик. Выглядит так, как будто искусство подбирали дизайнеры интерьера, создавшие этот феерический "замок" (и гордящиеся этим). Это мелочевка, дешевка с мелких европейских аукционов и галерей, наверняка не оригиналы великих мастеров, а "мастерская" и копии. В общем, Пушкинский музей такое бы себе не взял даже конфискатом", - высказался искусствовед.

При этом Багдасарова не исключила, что "антиквариатик" Аллы Пугачевой действительно может стоить 20 миллионов долларов. Она объяснила:

"Смотря, кто и насколько умело продавал это. К тому же, там еще полно мебели антикварной, это + в сумму".