Трамп допустил свое поражение на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, допускает ли он вероятность своего поражения по итогам выборов.

Как заявил политик в интервью телеканалу ABC, "у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть". Трамп признал, что "плохие вещи возможны".

При этом республиканец предположил, что победитель станет известен уже к ночи выборов, хотя, учитывая специфику избирательной процедуры в Соединенных Штатах, подведение итогов может растянуться на несколько дней.

Сам Трамп, как ожидается, во вторник, 5 ноября, в основной день голосования, отдаст свой голос на избирательном участке во Флориде. Харрис, которая голосовала досрочно, планирует провести день в Вашингтоне и дать несколько интервью.

Ранее сообщалось, что досрочно отдали свои голоса 82 713 594 гражданина Соединенных Штатов. При этом 37,8% принявших участие в досрочном голосовании, — сторонники Демократической партии, 35,8% представляют республиканцев, остальные не стали указывать партийную принадлежность.