Москвичам пообещали существенное потепление

В ближайшие выходные, 9-10 ноября, в Московском регионе существенно потеплеет: после снегопадов вернется осень. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как сообщил эксперт в интервью RT, потепление будет идти неуклонно, его пик придется на субботу и воскресенье. В выходные столбики термометров будут показывать 7-9 градусов выше нуля. При этом прогнозируется западный ветер, достаточно свежий, с порывами до 10-11 метров в секунду.

До 11 часов среды, 6 ноября, в Москве и Подмосковье сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Предупреждение введено в связи с гололедицей на отдельных участках дорог, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Между тем минувший понедельник, 4 ноября, в Москве стал первым с начала сезона с отрицательной среднесуточной температурой — это первые "зимние" сутки в столице, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус". Как отметил метеоролог в своем Telegram-канале, скорее всего, и 5 ноября среднесуточная температура в столице окажется ниже нулевой отметки.

По мнению Леуса, если бы не теплые прогнозы на вторую половину недели, можно было бы начинать отсчет дней метеорологической зимы. Однако пока у природы свои планы.