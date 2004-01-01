Лолита Милявская рассказала о самом любимом муже и особенной дочери

В последнее время Лолита Милявская уделяет много внимания своему стилю. По мнению многих интернет-пользователей, певица стала одеваться со вкусом и подбирать интересные украшения. По словам самой артистки, модельер Игорь Гуляев заставил ее полюбить "шмотки и драгоценности".

"Такой же был и один из моих самых любимых мужей - Александр Зарубин, который подарил мне дорогое кольцо и удивлялся, почему я его не ношу. А где мне его носить? Со спортивными штанами и пуховиком, по вокзалам и самолетам?" - задала риторический вопрос Лолита.

Напомним, что Зарубин был четвертым мужем артистки. Они состояли в браке с 2004 по 2009 годы. Всего же у певицы пока было пять мужей.

Несмотря на бурную личную жизнь, у Лолиты Милявской есть только один ребенок. Дочери певицы Еве 25 лет. В основном ее воспитанием занималась бабушка, мать популярной исполнительницы. Милявская не скрывает, что у нее особенный ребенок. У Евы синдром Аспергера. По словам Лолиты, наследница тяжело переживала, когда певицу травили после "голой вечеринки".

"Ева у меня очень ранимая, и поэтому плакала, когда в Сети лилось на меня всякое. Но я объяснила ей, что многие люди сидят без работы, многие бухают, а многие зарабатывают деньги, когда пишут про кого-то гадости. С тех пор она смеется, когда видит про меня чушь, и больше близко к сердцу это не принимает", - рассказала Лолита "Миру новостей".