В Херсонской области задержали украинского шпиона

ФСБ задержала украинского шпиона в Херсонской области за передачу данных о войсках России.

Как стало известно спецслужбе, 22-летний местный житель с октября по ноябрь 2023 года собирал информацию о передвижениях и местах сосредоточения российских войск. Данные он передавал представителям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Фигурант дела арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УФСБ по Херсонской области.

В прошлом месяце сотрудники ФСБ задержали в Феодосии мужчину, который передавал деньги в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сведения о российской армии.