Выявлено хищение имущественного комплекса Минобороны на 700 млн рублей

Следователи установили хищение еще одного имущественного комплекса Министерства обороны России в Москве стоимостью 700 млн рублей. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство в комментарии ТАСС, в хищении обвиняется бывший начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев. По версии следствия, Грачев совместно с бывшим конкурсным управляющим принадлежащего Минобороны ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексеем Асташкиным похитил имущественный комплекс. Руководил аферой ИП Сергей Овчинников.

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Овчинников объявлен в розыск. Грачев и Асташкин, а также еще один фигурант дела Евгений Потапов заключены под арест.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России, проверив несколько статей Гражданского кодекса, допустил существенное увеличение сроков давности по антикоррупционным искам прокуроров по сравнению с установленными три и десять лет.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.