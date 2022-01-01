Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание подчеркивает, что Маск сам решает, когда и кому предоставлять или блокировать доступ к своей спутниковой системе. Это особенно касается предоставленных Украине систем.

Осенью 2022 года Маск лично решил, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских вооруженных сил. Этим бизнесмен предотвратил как минимум одну украинскую операцию в этом районе, утверждают швейцарские журналисты.

Между тем в Кремле опровергли курсирующие слухи о том, что российский лидер Владимир Путин якобы встречался с Илоном Маском во время проведения нашей страной специальной военной операции. У Путина был один контакт с Маском — еще до февраля 2022 года, когда началась СВО.

Также сообщалось, что российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов — усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги". Отечественную разработку выгодно отличает использование российской системы связи, тогда как дрон противника работает на американском Starlink.