Кремль ответил на слухи о приписываемой России операции с взрывчаткой

Публикации в западных изданиях о якобы "тайной операции" России с взрывчаткой в самолетах — это невнятные информационные вбросы. Такое заявление сделал во вторник, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий последовал за статьей The Wall Street Journal о том, что Россия якобы намеревалась организовать пожары в самолетах, направлявшихся в США. Для этого, по утверждению западных спецслужб, на которые ссылается газета, из Европы через службу доставки DHL якобы отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью.

Как напомнил Песков, "и упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией".

В Кремле назвали публикацию WSJ примером таких вбросов и категорически отвергли предположения о том, что российские спецслужб могут иметь отношение к подобным действиям, сообщает ТАСС.

Особый резонанс публикации о приписываемой России "операции" с взрывчаткой обеспечило то, что в сентябре в Ливане сами по себе стали взрываться пейджеры, ноутбук и рации. Погибли несколько десятков человек, более 4 тысяч получили ранения. Предположительно, взрывчатка была скрыта в аккумуляторах устройств.

В феврале 2020 года два взрыва прогремели в почтовых отделениях двух нидерландских городов — взрывные устройства были спрятаны в посылках. За месяц до этого шесть компаний, находящиеся в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте, получили посылки с бомбами.