Песков: США сами не уверены в заявлениях о военных из КНДР

Американские власти, выступая с утверждениями о якобы присутствии военнослужащих КНДР в России в контексте спецоперации на Украине, сами признают, что не располагают доказательствами. На это во вторник, 5 ноября, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался говорить на эту тему, потому что все представители США, которые делают заявления по указанной теме, к этим утверждениям всегда добавляют фразу: "Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет".

Песков подчеркнул, что ему по-прежнему нечего добавить к тому, что говорил президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции в Казани по завершении саммита БРИКС, сообщает ТАСС. Тогда глава государства заявил, что "что и как мы будем делать – это уже наше дело" в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи рассказала, что с самого начала СВО лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

Президент России Владимир Путин иронично высказался о "взрывной" реакции Запада и киевского режима на свои заявления о договоре с КНДР, заявив, что "главное — чтобы осколки далеко не летели" и "чтобы там это все и осело от этого взрыва".