Сильно изменившаяся Алена Апина: "Надо просто не оборачиваться и не ждать каких-то плюшек или какашек"

26 ноября в Кремле состоится концерт певицы Алены Апиной. Артистка начала готовиться к грандиозному событию заранее. В результате сейчас артистка сильно преобразилась: она заметно похудела и стала еще краше. Певица не скрывает, что метаморфозы дались ей непросто.

"Всегда я выгляжу по-разному. Но вот это событие не дает мне расслабиться и держит меня в тонусе, заставляет меня много тренироваться, много репетировать, петь, смотреть в зеркало и получать удовольствие. Каждый день у меня разные тренировки: и хореография, и прогулки, и фитнес, и все на свете. Все, что есть, - все мое", - сообщила Апина.

К тому же, по словам артистки, она очень мало питается. Благодаря всем усилиям певица скинула 15 килограммов. В Сети пользователи теперь судачат, что Алине Апина выглядит ровесницей своей взрослой дочери Ксении. Напомним, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

"Я не фаталист. Но считаю, что у жизни свои правила, и она ставит в определенные условия. Надо просто не оборачиваться и не ждать каких-то плюшек или какашек. В общем, надо радоваться жизни. И тогда все будет!" - заключила певица в беседе с Teleprogramma.pro.