В Кремле отказались считать выборов в Молдавии чистыми

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Молдавии, где с небольшим перевесом победила проевропейски настроенная Майя Санду.

Прошедшую кампанию нельзя назвать чистой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, гражданам Молдавии, которые проживают на территории России, не была предоставлена возможность отдать свой голос и проголосовать. По всей стране было открыто только два участка.

"Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций", - сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, победу Санду обеспечила молдавская диаспора, проживающая в Европе, а не молдаване, проживающие непосредственно в Молдавии.

Россия не вмешивалась в процедуру выборов президента Молдавии и никак не могла этого сделать, подчеркнул Песков.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, действующая глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67%.