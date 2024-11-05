Бывший вице-губернатор Тульской области трагически погиб в Подмосковье

Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни в Подмосковье.

Об этом сообщила РИА Новости общественная организация "Тульское землячество". Официально причины его смерти не раскрываются. Но по данным источника агентства, причиной трагедии стал пожар на даче в городском округе Пушкинский, СНТ "Лесные Поляны-2". Возгорание началось из-за неправильно затопленного камина. Тело Шеденкова обнаружили после тушения.

1991 года Шеденков стал руководителем администрации Новомосковска и Новомосковского района. В апреле 1996 года Шеденков был выдвинут на должность первого заместителя губернатора Тульской области, а после перешел на работу в исполнительную власть города Москвы.